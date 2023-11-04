Рыбакина завершила выступление на итоговом турнире WTA

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина уступила белоруске Арине Соболенко и покинула итоговый турнир WTA, который проходит в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz.

Рыбакина проиграла Соболенко в трех сетах 2:6, 6:3, 3:6. Таким образом Елена не сумела выйти в плей-офф турнира.

Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут. По ходу матча Арина Соболенко выполнила шесть эйсов, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 и допустила 15 двойных ошибок. На счету Елены Рыбакиной — пять подач навылет, 3 реализованных брейк-пойнта из 12 и семь двойных ошибок.

Добавим, что во втором сете матч прерывался из-за сильного дождя и был доигран лишь на следующий день. Ранее в группе казахстанка одержала победу над гречанкой Марией Саккари и проиграла американке Джессике Пегуле.

Отметим, что Рыбакина — первая теннисистка из Казахстана, которая выступила на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде.