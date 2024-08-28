Рыбакина высказалась о расставании с тренером

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина высказалась о прекращении сотрудничества с хорватским тренером Стефано Вуковым, с которым она работала пять лет, передают Vesti.kz.

Елена Рыбакина рассталась с тренером

"Конечно, все стало по-другому. Мы работали пять лет, но все же меня поддержал Юрий Щукин, мы обсудили тактику и все такое, так что я была готова к матчу.

Важное решение прямо перед US Open? Я не хочу об этом слишком много говорить, но да, это было наше решение — расстаться. Я дам вам знать, ребята, если ситуация с моим тренером изменится", — цитирует Рыбакину "Чемпионат".