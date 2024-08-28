Рыбакина высказалась о расставании с тренером
Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина высказалась о прекращении сотрудничества с хорватским тренером Стефано Вуковым, с которым она работала пять лет, передают Vesti.kz.
Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина высказалась о прекращении сотрудничества с хорватским тренером Стефано Вуковым, с которым она работала пять лет, передают Vesti.kz.
Елена Рыбакина рассталась с тренером
"Конечно, все стало по-другому. Мы работали пять лет, но все же меня поддержал Юрий Щукин, мы обсудили тактику и все такое, так что я была готова к матчу.
Важное решение прямо перед US Open? Я не хочу об этом слишком много говорить, но да, это было наше решение — расстаться. Я дам вам знать, ребята, если ситуация с моим тренером изменится", — цитирует Рыбакину "Чемпионат".
Напомним, Рыбакина успешно стартовала на US Open, обыграв в первом круге австралийскую теннисистку Дестани Айаву (№194).
Следующей соперницей казахстанки станет француженка Джессика Понше (№143). Матч состоится 29 августа.
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