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Вчера 10:47
 

Рыбакина высказалась о расставании с тренером

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Рыбакина высказалась о расставании с тренером ©x.com/WTA

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина высказалась о прекращении сотрудничества с хорватским тренером Стефано Вуковым, с которым она работала пять лет, передают Vesti.kz.

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Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина высказалась о прекращении сотрудничества с хорватским тренером Стефано Вуковым, с которым она работала пять лет, передают Vesti.kz.

Елена Рыбакина рассталась с тренером

"Конечно, все стало по-другому. Мы работали пять лет, но все же меня поддержал Юрий Щукин, мы обсудили тактику и все такое, так что я была готова к матчу.

Важное решение прямо перед US Open? Я не хочу об этом слишком много говорить, но да, это было наше решение — расстаться. Я дам вам знать, ребята, если ситуация с моим тренером изменится", — цитирует Рыбакину "Чемпионат".

Напомним, Рыбакина успешно стартовала на US Open, обыграв в первом круге австралийскую теннисистку Дестани Айаву (№194).

Следующей соперницей казахстанки станет француженка Джессика Понше (№143). Матч состоится 29 августа.

"О тренере и соцсетях". Рыбакина дала первый комментарий после победы на старте US Open

Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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