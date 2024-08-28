"О тренере и соцсетях". Рыбакина дала первый комментарий после победы на старте US Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4) поделилась своими эмоциями после победы над австралийкой Дестани Айавой (№194) на старте US Open, передают Vesti.kz.

Рыбакина провела первый матч на US Open-2024

- Вы шутили в социальных сетях о своей социальной батарее. Удалось ли вам его подзарядить?

- Да (смеется). Я не так хороша в социальных сетях. Поэтому моя подруга мне очень помогает. Я буду стараться делать все возможное в социальных сетях.

- У вас новый тренерский штаб. Вы работаете с Юрием Щукиным...

- Мы немного поговорили перед матчем. У меня отличная поддержка. Так что я очень рада, что команда на моей стороне.

Всегда тяжело играть в первом круге. Моя подача помогла мне сохранить сет-пойнты. Спасибо вам, ребята, что пришли и поддержали.

- Вы выиграли три титула на турнирах категории WTA 500, было два два финала на турнирах серии WTA 1000. Чувствуете ли вы, что приближаетесь к своему лучшему теннису?

- Год выдался сложным. Я очень рада своим достижениям и в каждом матче хочу выложиться по максимуму и постараться победить. Я очень довольна своим первым матчем и надеюсь, что смогу пройти далеко, - цитирует казахстанку The Tennis Letter.

Соперницей Рыбакиной по второму кругу станет француженка Джессика Понше (№143). Матч состоится 29 августа.