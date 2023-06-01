Рыбакина вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 16:35
©ktf.kz

Лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, пробилась в третий круг "Ролан Гаррос". Ее соперницей по второму раунду была 50-я ракетка мира Линда Носкова из Чехии, сообщают Vesti.kz.

Елена победила со счетом 6:3, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час и 28 минут. В ходе встречи казахстанка сделала 5 эйсов и допустила 3 двойные ошибки. Носкова выполнила 2 подачи навылет при 6 двойных ошибках.  

Следующий матч Рыбакина проведет с победителем пары Сара Соррибес Тормо (Испания) - Петра Мартич (Хорватия).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Ролан Гаррос

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:40
WTA
WTA отреагировала на победу Рыбакиной на "Ролан Гаррос"
Сегодня , 17:10
WTA
Елена Рыбакина обновила личный рекорд на "Ролан Гаррос"
Сегодня , 16:51
WTA
Определилась следующая соперница Рыбакиной на "Ролан Гаррос"
Сегодня , 16:35
WTA
Рыбакина вышла в третий круг "Ролан Гаррос"
Сегодня , 11:27
WTA
Прямая трансляция матчей Рыбакиной и еще четырех казахстанцев на "Ролан Гаррос"
Сегодня , 00:22
WTA
Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде проиграла на старте "Ролан Гаррос"
Вчера , 22:45
WTA
Казахстанка эмоционально отреагировала на сенсационную победу в матче "Ролан Гаррос"
Вчера , 21:49
WTA
Вторая ракетка Казахстана сыграет на "Ролан Гаррос" с победительницей турнира "Большого шлема"
Вчера , 21:20
WTA
Пятая ракетка мира сенсационно проиграла на "Ролан Гаррос"
Вчера , 20:18
WTA
Сенсацией завершился матч казахстанки на "Ролан Гаррос"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»