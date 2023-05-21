Рыбакина выиграла турнир в Риме и поднимется на рекордное место в мировом рейтинге

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 04:38
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Лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина, занимающая шестое место в мировой классификации, выиграла грунтовый турнир WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщают Vesti.kz.

В финале она встречалась с 47-й ракеткой мира - украинкой Ангелиной Калининой, снявшейся с игры из-за травмы левого бедра при счете 6:4, 1:0 в пользу Рыбакиной. Соперницы успели отыграть на корте 1 час и 8 минут. В ходе матча Елена сделала 3 эйса при 1 двойной ошибке, тогда как Ангелина отметилась лишь 1 подачей навылет без двойных ошибок.

Благодаря этому успеху в Риме Рыбакина заработала 521 754 евро призовых, 1000 рейтинговых очков и поднимется на четвертую строчку в обновленном женском мировом рейтинге. Нынешнее положение в рейтинге WTA (шестое место) - пока лучшее в ее карьере.

Рыбакина выиграла второй титул WTA 1000 в сезоне после Индиан-Уэллса. Всего это ее пятый титул в карьере.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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