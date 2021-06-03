Димаш Тулегенов

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина продолжает свое успешное выступление на проходящем в Париже (Франция) "Ролан Гаррос". В матче второго круга теннисистка, посеянная под 21-м номером, встречалась с представительницей Японии Нао Хибино, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра завершилась в двух сетах - 6:3, 6:1. Противостояние продолжалось один час и три минуты. Это была третья встреча между Еленой и Нао, теперь счет в личном противостоянии стал разгромным - 3:0. В этих матчах Хибино не удалось зацепить ни сета.

Рыбакина впервые в своей карьере вышла в третий круг "Ролан Гаррос", а также во второй раз сделала это на турнире "Большого шлема". Впервые такое случилось на Открытом чемпионате Австралии в 2020 году.

В матче за выход в 1/8 финала Елена поспорит со своей тезкой из России Еленой Весниной, которая автоматически преодолела барьер второго круга из-за травмы чешки Петры Квитовой (11).

Напомним, что завтра, 3 июня, свой матч второго круга сыграет и Зарина Дияс. Кроме Елены и Зарины в одиночных разрядах "Ролан Гаррос" никого из казахстанцев не осталось.

Ранее Дияс пробилась во второй раунд парного турнира.

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