Рыбакина узнала своих соперниц по историческому турниру

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина узнала своих соперниц по групповому этапу на дебютном для нее Итоговом чемпионате WTA. Соревнования пройдут в Канкуне (Мексика) с 29 октября по 5 ноября, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В группе Бакалар будут соревноваться Арина Соболенко (№1), Рыбакина (№4), Джессика Пегула (№5) и Мария Саккари (№9). В квартете Четумаль поборются Ига Швентек (№2), Коко Гауфф (№3), Маркета Вондроушова (№6) и Онс Жабер (№7).
Напомним, что впервые в истории на Итоговом чемпионате WTA в одиночном разряде сыграет представительнице Казахстана. Подробнее об этом турнире можете прочитать здесь:
Самый звездный турнир в карьере Рыбакиной. Что нужно знать об Итоговом чемпионате WTA?