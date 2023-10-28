Рыбакина узнала своих соперниц по историческому турниру

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 10:20
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Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина узнала своих соперниц по групповому этапу на дебютном для нее Итоговом чемпионате WTA. Соревнования пройдут в Канкуне (Мексика) с 29 октября по 5 ноября, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В группе Бакалар будут соревноваться Арина Соболенко (№1), Рыбакина (№4), Джессика Пегула (№5) и Мария Саккари (№9). В квартете Четумаль поборются Ига Швентек (№2), Коко Гауфф (№3), Маркета Вондроушова (№6) и Онс Жабер (№7).

Теперь 24-летней Рыбакиной предстоит встретиться с каждой из соперниц в своей группе. В личных встречах она уступает Соболенко - 2:4 (2:1 - в этом году) и Пегуле - 1:2 (1:0), а вот с Саккари ни разу не встречалась. По две лучшие теннисистки из каждого квартета выйдут в полуфинал соревнований.

Напомним, что впервые в истории на Итоговом чемпионате WTA в одиночном разряде сыграет представительнице Казахстана. Подробнее об этом турнире можете прочитать здесь:

Самый звездный турнир в карьере Рыбакиной. Что нужно знать об Итоговом чемпионате WTA?

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Метки:
теннис теннис большой WTA Рыбакина Елена Казахстан Мексика

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