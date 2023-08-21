Рыбакина узнала свое место в рейтинге WTA после турнира в Цинциннати

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, сообщают Vesti.kz.

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, снявшаяся с турнира в Цинциннати по причине травмы, сохранила за собой четвертое место. Не изменилась позиция и у второй ракетки страны Юлии Путинцевой, оставшейся на 79-й строчке.

Топ-3 одиночного разряда также не претерпел изменений: Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь) и Джессика Пегула (США).

Лучшая казахстанская теннисистка-парница Анна Данилина потеряла две позиции, опустившись на 28-е место. Рыбакина оказалась на 111-й строчке, тогда как ранее располагалась на одну ступеньку выше.

Первые две строчки в парном разряде остались за чешками Катериной Синяковой и Барборой Крейчиковой, а вот на третье место взобралась австралийка Сторм Хантер, выбившая бельгийку Элизе Мертенс из топ-3.

Отметим, что впереди у теннисисток - US Open (Открытый чемпионат США по теннису), который пройдет с 28 августа по 10 сентября.