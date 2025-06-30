Рыбакина узнала свое место в мировом рейтинге перед Уимблдоном

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленные рейтинги в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.Одиночный разряд
Елена Рыбакина, первая ракетка Казахстана, сохранила за собой 11-е место в мировом рейтинге.
Юлия Путинцева поднялась на одну позицию и теперь занимает 33-е место.
Зарина Дияс улучшила свое положение сразу на 28 строчек - она на 246-м месте.
Жибек Куламбаева осталась на 306-й позиции.
Тройка лидеров рейтинга осталась без изменений:
Арина Соболенко (Беларусь)
Кори Гауфф (США)
Джессика Пегула (США)
Анна Данилина, лучшая представительница Казахстана в парном разряде, поднялась с девятого на восьмое место.
В топ-3 также без изменений:
Катерина Синякова (Чехия)
Тейлор Таунсенд (США)
Эрин Рутлифф (Новая Зеландия)
Сегодня в Лондоне стартует основная сетка Уимблдона-2025. О первых соперницах казахстанок читайте в нашем отдельном материале.