Рыбакина узнала свое место в мировом рейтинге перед Уимблдоном

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленные рейтинги в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

Елена Рыбакина, первая ракетка Казахстана, сохранила за собой 11-е место в мировом рейтинге.

Юлия Путинцева поднялась на одну позицию и теперь занимает 33-е место.

Зарина Дияс улучшила свое положение сразу на 28 строчек - она на 246-м месте.

Жибек Куламбаева осталась на 306-й позиции.

Тройка лидеров рейтинга осталась без изменений:

Арина Соболенко (Беларусь)

Кори Гауфф (США)

Джессика Пегула (США)

Парный разряд

Анна Данилина, лучшая представительница Казахстана в парном разряде, поднялась с девятого на восьмое место.

В топ-3 также без изменений:

Катерина Синякова (Чехия)

Тейлор Таунсенд (США)

Эрин Рутлифф (Новая Зеландия)

Сегодня в Лондоне стартует основная сетка Уимблдона-2025. О первых соперницах казахстанок читайте в нашем отдельном материале.