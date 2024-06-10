Рыбакина узнала свое место в мировом рейтинге после Ролан Гаррос

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 07:00
©WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Продолжение
1.
Сенсацией завершился матч сборной Франции перед Евро-2024
2.
Сборная Казахстана узнала исход матча с Азербайджаном

Так, лучшая казахстанская одиночница Елена Рыбакина, дошедшая до четвертьфинала Ролан Гаррос-2024, сохранила за собой четвертое место. 

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева потеряла две позиции, опустившись на 41-е место.

Лидером рейтинга осталась полька Ига Швентек. А Кори Гауфф и Арина Соболенко поменялись местами, американка теперь второй номер, а белоруска замкнула топ-3.

Лучшая казахстанская парница Анна Данилина улучшила свое положение на три позиции, поднявшись на 54-е место.

Новым лидером рейтинга в парном разряде стала бельгийка Элизе Мертенс, располагавшаяся ранее на ступеньку ниже. Хсие Су-Вэй из Китайского Тайбэя опустилась с первой позиции на вторую, а третью по-прежнему занимает новозеландка Эрин Рутлифф.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Путинцева Юлия Данилина Анна теннис Ролан Гаррос

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 07:00
WTA
Рыбакина узнала свое место в мировом рейтинге после Ролан Гаррос
Вчера , 12:13
WTA
Лидер сборной Казахстана выиграла седьмой трофей в карьере
Вчера , 11:56
WTA
В федерации тенниса рассказали, поедет ли Путинцева на Олимпиаду
Вчера , 09:36
WTA
Решающий матч Рыбакиной отнесли к курьезам Ролан Гаррос
8 июня, 21:36
WTA
Сенсация отменилась в матче Зарины Диас на турнире в Англии
8 июня, 20:10
WTA
Вендеттой за Рыбакину закончился Ролан Гаррос
7 июня, 16:15
WTA
Уимблдон и Олимпиада? Что нужно знать о планах Рыбакиной после Ролан Гаррос
6 июня, 21:55
WTA
Определилась вторая финалистка Ролан Гаррос
6 июня, 20:10
WTA
В матче лучших теннисисток мира определилась первая финалистка Ролан Гаррос
6 июня, 16:48
WTA
Арина Соболенко назвала причину сенсации на Ролан Гаррос
© 2008 - 2024 ТОО «EML»