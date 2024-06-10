Рыбакина узнала свое место в мировом рейтинге после Ролан Гаррос

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Так, лучшая казахстанская одиночница Елена Рыбакина, дошедшая до четвертьфинала Ролан Гаррос-2024, сохранила за собой четвертое место.

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева потеряла две позиции, опустившись на 41-е место.

Лидером рейтинга осталась полька Ига Швентек. А Кори Гауфф и Арина Соболенко поменялись местами, американка теперь второй номер, а белоруска замкнула топ-3.

Лучшая казахстанская парница Анна Данилина улучшила свое положение на три позиции, поднявшись на 54-е место.

Новым лидером рейтинга в парном разряде стала бельгийка Элизе Мертенс, располагавшаяся ранее на ступеньку ниже. Хсие Су-Вэй из Китайского Тайбэя опустилась с первой позиции на вторую, а третью по-прежнему занимает новозеландка Эрин Рутлифф.