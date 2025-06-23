Рыбакина узнала свое место в мировом рейтинге после матча с Соболенко

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленные рейтинги в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой 11-е место. На турнире категории WTA 500 в Берлине она дошла до 1/4 финала, уступив лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко из Беларуси.

Юлия Путинцева потеряла семь позиций и опустилась на 34-е.

Зарина Дияс улучшила свое положение на одну строчку, поднявшись на 274-е место.

Жибек Куламбаева поднялась на две позиции и теперь занимает 306-ю строчку.

Топ-3 одиночного рейтинга остался без изменений:

Арина Соболенко (Беларусь)

Кори Гауфф (США)

Джессика Пегула (США)

Парный разряд

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина осталась на девятом месте.

Топ-3 рейтинга парного разряда также остался прежним:

Катерина Синякова (Чехия)

Тейлор Таунсенд (США)

Эрин Рутлифф (Новая Зеландия)