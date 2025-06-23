Рыбакина узнала свое место в мировом рейтинге после матча с Соболенко

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленные рейтинги в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.Одиночный разряд
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой 11-е место. На турнире категории WTA 500 в Берлине она дошла до 1/4 финала, уступив лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко из Беларуси.
Юлия Путинцева потеряла семь позиций и опустилась на 34-е.
Зарина Дияс улучшила свое положение на одну строчку, поднявшись на 274-е место.
Жибек Куламбаева поднялась на две позиции и теперь занимает 306-ю строчку.
Топ-3 одиночного рейтинга остался без изменений:
Арина Соболенко (Беларусь)
Кори Гауфф (США)
Джессика Пегула (США)
Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина осталась на девятом месте.
Топ-3 рейтинга парного разряда также остался прежним:
Катерина Синякова (Чехия)
Тейлор Таунсенд (США)
Эрин Рутлифф (Новая Зеландия)