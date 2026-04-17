Рыбакина узнала соперницу по полуфиналу - но есть нюанс

Польская теннисистка Ига Швёнтек, занимающая четвёртое место в мировом рейтинге, не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале она проиграла россиянке Мирре Андреевой (№9) со счётом 6:3, 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. Швёнтек сделала один эйс и совершила три двойные ошибки. Андреева, в свою очередь, выполнила четыре подачи навылет при пяти двойных ошибках.

В 1/2 финала Андреева сыграет с победительницей матча между казахстанкой Еленой Рыбакиной (№2) и канадкой Лейлой Фернандес (№25).



Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет около 1,21 миллиона долларов, что эквивалентно 571,95 миллиона тенге.

Напомним, Рыбакина выигрывала это соревнование в 2024 году.