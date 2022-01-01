Рыбакина узнала первую соперницу в 2022 году

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина узнала имя своей соперницы по стартовому раунду на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Соревнования стартуют уже в понедельник, 3 января, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, 14-я ракетка мира - 22-летняя Рыбакина сыграет в стартовом раунде с местной теннисисткой - 27-летней Сторм Сандерс. Оппонентка казахстанки получила Wild Card для участия в турнире, она занимает 132-ю строчку в мировой классификации.

Отметим, что на предстоящих соревнованиях Елена посеяна под седьмым номером. В параллельном матче сыграют две победительницы квалификации. Лучшая из них и сыграет с сильнейшей из пары Рыбакина - Сандерс в 1/8 финала.

Также в Аделаиде примут участие первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти и вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.

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