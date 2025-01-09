Рыбакина узнала первую соперницу на Australian Open

В Мельбурне состоялась жеребьевка женского одиночного турнира Открытого чемпионата Австралии 2025 года, передает Vesti.kz.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина получила шестой номер посева и начнет борьбу за трофей Australian Open с первого раунда. Ее соперницей в первом матче станет 16-летняя австралийка Эмерсон Джонс (371-я ракетка мира), получившая wild-card на AO-2025. Это будет первая очная встреча спортсменок на корте.

Матчи основной сетки Australian Open-2025 пройдут с 12 по 26 января. Действующей обладательницей титула в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко.

Напомним, что в прошлом году на чемпионате Австралии Рыбакина выбыла уже во втором круге, неожиданно уступив россиянке Анне Блинковой.