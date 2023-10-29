Рыбакина узнала о своих шансах на Итоговом чемпионате WTA

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 12:42
©twitter.com/WTA

Лучшая теннисистка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина выступит на дебютном для себя Итоговом чемпионате WTA. Соревнования пройдут с 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика), сообщают Vesti.kz.

В группе Бакалар будут соревноваться Арина Соболенко (№1), Рыбакина (№4), Джессика Пегула (№5) и Мария Саккари (№9).

В квартете Четумаль поборются Ига Швентек (№2), Коко Гауфф (№3), Маркета Вондроушова (№6) и Онс Жабер (№7).

Сайт Gotennis.ru считает, что Рыбакиной не удастся выйти из группы.

"Соболенко имеет заметное преимущество над Пегулой и Саккари по личным встречам; гречанку она превосходит и с точки зрения текущей формы. Вероятно, Арина не справится с Рыбакиной, которой уступила два последних очных поединка, но это не лишит ее первого места.

Елена же обычно долго входит в турнир, поэтому в первом туре она рискует проиграть Джессике, а во втором - и Марии, которой удобен местный хард. В результате Рыбакина должна замкнуть группу, а судьба второй и третьей строчек решится в матче ее обидчиц. Здесь мы отдаем предпочтение Пегуле.

Итак, места в квартете распределятся следующим образом:

1. Соболенко, баланс побед и поражений - 2:1;
2. Пегула, баланс - 2:1;
3. Саккари, 1:2;
4. Рыбакина, 1:2.", - пишет источник.

Напомним, что по две лучшие теннисистки из каждого квартета выйдут в полуфинал соревнований.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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