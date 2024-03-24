Рыбакина устроила триллер с главной сенсацией турнира за 8 миллионов

Сегодня ранним утром по времени Астаны лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина пробилась в 1/8 финала турнира в Майами (США), передает Vesti.kz.

В матче третьего круга она с большим трудом победила 72-ую ракетку мира Тейлор Таунсенд из США (6:3, 6:7, 6:4). Матч продолжался 2 часа 26 минут.

Таким образом, Елена Рыбакина пробилась в 1/8 финала соревнований, где сыграет с еще одной представительницей США Мэдисон Киз (18-е место).

Призовой фонд турнира составляет 8,8 миллионов долларов. При этом Елена является четвертой ракеткой мира.