WTA
Сегодня 11:06
 

Рыбакина установила уникальное достижение на Australian Open-2026

Рыбакина установила уникальное достижение на Australian Open-2026

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№5) установила уникальное достижение на Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

Рыбакина стала четвертой женщиной, которая победила как первую, так и вторую ракетку мира на пути к завоеванию титула Открытого чемпионата Австралии с момента введения рейтинга WTA в 1975 году.

Ранее подобное удавалось американкам Дженнифер Каприати, Серене Уильямс и Мэдисон Киз.

Напомним, что Рыбакина вошла в историю казахстанского тенниса, став первой представительницей страны, выигравшей титул Australian Open. В финале она победила белорусскую теннисистку Арину Соболенко (№1).

Ранее Соболенко сделала признание о Рыбакиной после финала Australian Open. О том, сколько первая  ракетка Казахстана заработала за историческую победу в Мельбурне, читайте здесь.

