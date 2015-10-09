Рыбакина установила уникальное достижение на Australian Open-2026

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№5) установила уникальное достижение на Australian Open-2026, передают Vesti.kz.
Рыбакина стала четвертой женщиной, которая победила как первую, так и вторую ракетку мира на пути к завоеванию титула Открытого чемпионата Австралии с момента введения рейтинга WTA в 1975 году.
Ранее подобное удавалось американкам Дженнифер Каприати, Серене Уильямс и Мэдисон Киз.
Напомним, что Рыбакина вошла в историю казахстанского тенниса, став первой представительницей страны, выигравшей титул Australian Open. В финале она победила белорусскую теннисистку Арину Соболенко (№1).
Elena Rybakina becomes the 4th woman to beat both the world #1 and the world #2 en route to winning the Australian Open title since the WTA rankings were introduced in 1975.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 31, 2026
Jennifer Capriati.
Serena Williams.
Madison Keys.
𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑𝐲𝐛𝐚𝐤𝐢𝐧𝐚.
Special.
🇰🇿🩵 pic.twitter.com/7HXdqu5Xeg
Ранее Соболенко сделала признание о Рыбакиной после финала Australian Open. О том, сколько первая ракетка Казахстана заработала за историческую победу в Мельбурне, читайте здесь.
