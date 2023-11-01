Рыбакина установила два рекорда после исторической победы

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина отметилась не только исторической победой на Итоговом турнире WTA в мексиканском Канкуне, но и двумя рекордами, сообщают Vesti.kz.

Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, обыграла девятую ракетку мира из Греции Марию Саккари и этим самым сохранила шансы на выход в полуфинал соревнований. При этом Елена впервые добилась успеха на Итоговом чемпионате WTA, поскольку это ее дебютное выступление на данном турнире.

По информации OptaAce, победа над Саккари стала для Рыбакиной восьмой над участницами Итогового турнира WTA сезона-2023. По этому показателю казахстанка сравнялась с полькой Игой Швентек и белоруской Ариной Соболенко.

Кроме того, Елена стала игроком с наибольшим количеством выигранных тай-брейков за один календарный год за последние шесть сезонов (16 в 2023 году).

Напомним, Рыбакина выступает в квартете Бакалар. Две лучшие теннисистки из этой группы выходят в следующий этап турнира. Американка Джессика Пегула (№5), после двух побед на групповой стадии, уже вышла в полуфинал. Вторую путевку в очном матче разыграют Рыбакина и первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. Они встретятся 3 ноября.