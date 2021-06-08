Димаш Тулегенов

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сегодня, 8 июня, сыграет в четвертьфинальном матче на "Ролан Гаррос" (Париж, Франция). Корреспондент Vesti.kz сопоставил 21-ю сеянную со своей соперницей из России Анастасией Павлюченковой, сравнив их статистические данные в текущем розыгрыше, а также рассказал о прямой трансляции матча.

21-летняя Рыбакина и 29-летняя Павлюченкова вместе выступают в парном разряде этого турнира, где уже добрались до аналогичной стадии четвертьфинала. Теннисистки хорошо друг друга знают, но это будет первая очная игра между ними.

На "Ролан Гаррос" Елена посеяна под 21-м номером, а Анастасия - под 31-м. В четырех стартовых раундах казахстанка не проиграла ни единого сета с общей разницей геймов 49-22. Сложнее всего Рыбакиной пришлось против именитой Серены Уильямс (7), которая сумела взять восемь геймов.

Павлюченкова уже дважды проигрывала партии - в играх против двух белорусок Арины Соболенко (3) и Виктории Азаренко (15). Общая разница выигранных и проигранных геймов - 55-31.

Путь Анастасии до четвертьфинала получился более сложным и неровным, но в последних двух матчах она встречалась с сеянными игроками, а у Рыбакиной из таковых в соперницах была лишь одна Уильямс.

Для Елены это первый четвертьфинал в карьере не только на "Ролан Гаррос", но и на турнирах "Большого шлема" вообще. Предыдущий лучший результат - третий круг. Что касается Павлюченковой, то она уже в седьмой раз сыграет за выход в полуфинал на "Шлеме" и во второй раз на "Ролан Гаррос". Десять лет назад, в 2011 году, она в трех сетах проиграла будущей финалистке Франческе Скьявоне.

Статистика на этом турнире за четыре сыгранных матча:

Активно выигранные мячи: Рыбакина 97-111 Павлюченкова.

Подачи навылет: Рыбакина 23-14 Павлюченкова.

Двойные ошибки: Рыбакина 9-14 Павлюченкова.

Невынужденные ошибки: Рыбакина 61-90 Павлюченкова.

Выиграно розыгрышей у сетки: Рыбакина 39-39 Павлюченкова.

Сделанные брейки: Рыбакина 18-23 Павлюченкова.

Средняя скорость первой подачи (в километрах в час): Рыбакина 170-155 Павлюченкова.

Средняя скорость второй подачи (в километрах в час): Рыбакина 134-131 Павлюченкова.

Средняя скорость удара справа (в километрах в час): Рыбакина 111-113 Павлюченкова.

Средняя скорость удара слева (в километрах в час): Рыбакина 105-109 Павлюченкова.

Затраченное время на корте: Рыбакина 4 часа и 35 минут - 6 часов и 36 минут Павлюченкова.

Обе теннисистки любят играть в атакующий и мощный теннис с хлесткими ударами и резкими переводами. Павлюченкова чаще ошибается и медленнее подает, несмотря на то, что у нее несколько мощнее удары с форхенда и бэкхенда. Обе умеют играть у сетки, что уже демонстрировали на этом турнире как в одиночке, так и в паре.

За четыре матча Рыбакина провела на корте на два часа меньше, чем ее соперница. Накапливающаяся усталость - признак довольно опасный. Тем более что обе играют еще и в паре. Следовательно, теннисистки выступают практически ежедневно.

Матч между Рыбакиной и Павлюченковой пройдет на главной арене турнира - Корте имени Филиппа Шатрие. Это будет второй запуск, ориентировочное время начала игры - 17:15 по времени Нур-Султана. Противостояние может начаться раньше или позже - многое зависит от игры первого запуска между Тамарой Зиданшек (Словения) и Паулой Бадосой (Испания). С победительницей этого матча и сыграет лучшая из пары Рыбакина - Павлюченкова уже в полуфинале.

В прямом эфире игру покажет телеканал Eurosport 1. Трансляцию можно будет посмотреть по телевидению либо по следующей ссылке:

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, что ранее в полуфинал мужского парного разряда пробились казахстанцы Александр Бублик и Андрей Голубев.

Фото: "Ролан Гаррос" (1,3), Jimmie48 (2)©️

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