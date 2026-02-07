Рыбакина сыграет на престижном турнире в Дохе

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявилась на турнир категории WTA 1000 в Дохе (Катар), который стартует в 9 февраля, передают Vesti.kz.

Победительница Australian Open и третья ракетка мира благодаря высокому рейтингу пропустит первый раунд соревнований. В Катаре Рыбакина будет защищать результат прошлого года — выход в четвертьфинал, что составляет 215 рейтинговых очков.

Во втором круге Елена сыграет с победительницей пары Синью Ван — Эмилиа Аранго.

Также на турнире в Дохе выступит Анна Данилина, которая заявлена в парном разряде. Сетка парных соревнований на данный момент ещё не опубликована.