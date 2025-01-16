Рыбакина сыграет с мощной угрозой на Australian Open. Есть риск упасть на 40 позиций в рейтинге

Казахстанка Елена Рыбакина (№7) уверенно разобралась с соперницами по двум стартовым раундам на Australian Open-2025. Суммарно она отдала оппоненткам всего пять геймов, и среди тех, кто уже прошел в третий круг женского турнира - это лучший показатель. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о следующей цели первой ракетки Казахстана.

В стартовом круге 25-летняя Рыбакина не оставила шансов 16-летней австралийке Эмерсон Джонс (№293) - 6:1, 6:1. Во втором раунде она без особых проблем прошла 17-летнюю американку Иву Йович (№191) - 6:0, 6:3. Так Елена оставила за бортом соревнований первую и вторую ракеток мира в юниорском рейтинге ITF.

Рыбакина сыграет с первой сеяной соперницей на AO-2025

Именно с третьего круга сеяные игроки могут выходить друг на друга, и в данном случае все так и произошло. За выход в 1/8 финала Рыбакина поспорит с украинкой Даяной Ястремской (№33), посеяной под 32-м номером.

Результаты 24-летней Даяны тоже впечатляют. Она отдала соперницам в двух стартовых матчах лишь на один гейм больше, чем Рыбакина - шесть. В первом раунде она одолела Маяр Шериф (№65) из Египта - 6:1, 6:4, а сегодня, в рамках второго раунда, беспощадно разгромила черногорку Данку Ковинич (№1289) - 6:0, 6:1.

Как видим, пока Ястремская смотрится впечатляюще. Но у нее и близко не было оппозиции уровня Рыбакиной. Однако эта история зеркальна, ведь Елена тоже играла только с неопытными юниорками. Теперь же на ее пути будет мастеровитая соперница, которая несколько лет назад была в шаге от попадания в топ-20.





Знают друг друга с детства. Как играли Рыбакина и Ястремская?

Любопытно, что в профессиональном туре Рыбакина и Ястремская друг с другом еще не играли. Хотя они уже продолжительное время входят в топ лучших игроков. Единственная игра между ними состоялась еще в юниорском туре, на турнире в Братиславе (Словакия) в январе 2015 года.

На тот момент Елене было 15 лет, а Даяне - 14. Они встретились на стадии четвертьфинала. В итоге Рыбакина одержала трудовую победу - 6:1, 5:7, 6:3. В конечном итоге Елена добралась до финала, где проиграла чешке Маркете Вондроушовой. В будущем они обе выиграют Уимблдон (Елена - в 2022-м, Маркета - в 2023-м).





Украинке есть что терять. Что нужно знать о матче Рыбакиной?

Пробившись в третий круг, Елена уже улучшила свой прошлогодний результат в Мельбурне (Австралия). Год назад она сенсационно вылетела уже во втором раунде, в драматичном матче проиграв россиянке Анне Блинковой, а сейчас оказалась в третьем круге. Лучший результат казахстанки на турнире - финал 2023 года.

Ястремская же в прошлом году стала одним из открытий турнира. Она прошла через квалификацию и сумела добраться аж до полуфинала! Уже в первом круге выбила представительницу топ-10 Вондроушову, а по пути к полуфиналу убрала с дороги еще двух сеяных соперниц - Эмму Наварро и Викторию Азаренко. Лишь китаянке Циньвэнь Чжэн удалось сломить сопротивление украинки.

Поэтому Ястремской нужно защищать непривычно много очков. Она лишь раз проходила дальше третьего круга на турнирах "Большого шлема", за исключением прошлогоднего Australian Open. Поэтому задача по подтверждению предыдущего результата очень сложная. В Live-рейтинге Даяна только 72-я. Как видите, если ей не удастся обыграть Рыбакину, у нее сгорит уйма очков, и она потеряет порядка 40 позиций.



Отметим, что Рыбакина - одна из двух представительниц Казахстана в третьем круге Australian Open. Параллельно с ней в Мельбурне успешно выступает и Юлия Путинцева (№23). Дата и время проведения матча Рыбакина - Ястремская будут известны позже.