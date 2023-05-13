Рыбакина стартовала с победы на турнире в Риме

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая шестое место в мировом рейтинге, вышла в третий круг на турнире Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщают Vesti.kz.

Рыбакина обыграла итальянку Жасмин Паолини (№65) со счетом 7:6(7:4), 6:1. Встреча длилась 1 час и 35 минут. В ее ходе Елена шесть раз подала на вылет при трех двойных ошибках. Паолини отметилась лишь одной двойной ошибкой.

Ранее соперницы друг с другом не встречались.

В третьем круге, 14 мая, Рыбакина сыграет против россиянки Анны Калинской (№57).