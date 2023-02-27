Рыбакина совершила рывок в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг игроков в одиночном и парном разрядах, сообщают Vesti.kz.

Так, лучшая теннисистка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила за собой десятое место в мировом рейтинге. Юлия Путинцева поднялась с 46-й строчки на 40-ю.

В топ-3 без изменений: Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь) и Джессика Пегула (США).

А вот в парном разряде Рыбакина ворвалась в топ-100, улучшив свое положение на 17 позиций и расположившись на 97-й ступеньке.

Лучшая казахстанская теннисистка в паре Анна Данилина опустилась с 25-го места на 26-е.

Лидером рейтинга осталась Катерина Синякова (Чехия), с третьей строчки на вторую поднялась Барбора Крейчикова (Чехия), в то время как Кори Гауфф (США) опустилась со второй на третью.