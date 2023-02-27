Рыбакина совершила рывок в мировом рейтинге

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 14:30
©ktf.kz

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг игроков в одиночном и парном разрядах, сообщают Vesti.kz.

Так, лучшая теннисистка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила за собой десятое место в мировом рейтинге. Юлия Путинцева поднялась с 46-й строчки на 40-ю.

В топ-3 без изменений: Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь) и Джессика Пегула (США).

А вот в парном разряде Рыбакина ворвалась в топ-100, улучшив свое положение на 17 позиций и расположившись на 97-й ступеньке.

Лучшая казахстанская теннисистка в паре Анна Данилина опустилась с 25-го места на 26-е. 

Лидером рейтинга осталась Катерина Синякова (Чехия), с третьей строчки на вторую поднялась Барбора Крейчикова (Чехия), в то время как Кори Гауфф (США) опустилась со второй на третью.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Путинцева Юлия Данилина Анна

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:30
WTA
Рыбакина совершила рывок в мировом рейтинге
23 февраля, 16:37
WTA
Если побеждать, то красиво! Елену Рыбакину похвалили за элегантность
22 февраля, 23:57
WTA
Елена Рыбакина объяснила отказ от участия на турнире в Дубае
22 февраля, 19:17
WTA
Елена Рыбакина снялась с турнира в Дубае
22 февраля, 12:00
WTA
День расплаты? Рыбакина и Бублик проведут реванши за обидное поражение и сломанные ракетки
22 февраля, 00:09
WTA
Елена Рыбакина уверенно прошла в третий круг турнира в ОАЭ
21 февраля, 13:15
WTA
Икона тенниса встала на защиту Елены Рыбакиной после критики от Джона Макинроя
21 февраля, 11:07
WTA
Битвы сильнейших теннисисток Казахстана. Рыбакина и Путинцева сыграют на турнире в Дубае
21 февраля, 00:56
WTA
Рыбакина обыграла победительницу US Open на старте турнира в ОАЭ
20 февраля, 22:07
WTA
Юлия Путинцева после волевой победы вышла во второй круг турнира в ОАЭ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»