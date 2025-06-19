Рыбакина сотворила камбэк и встретится с первой ракеткой мира

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№11) обыграла чешку Катерину Синякову (№74) во втором круге турнира категории WTA 500 в Берлине, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5). При этом казахстанка уступала в пером сете 2:4, а во втором - 1:3. Несмотря на это, переломила ход игры и сотворила победный камбэк.

Соперницы провели на корте 1 час 44 минуты. Синякова сделала один эйс и допустила две двойные ошибки, в то время как Рыбакина выполнила две подачи навылет и совершила столько же двойных ошибок.

Напомним, что в первом круге Рыбакина прошла американку Эшлин Крюгер (№33).

В четвертьфинале Рыбакина встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (№1), которая в 1/8 финала победила швейцарку Ребеку Машарову - 6:2, 7:6 (8:6).