Рыбакина или Соболенко? Названа главная фаворитка Итогового турнира WTA

Капитан женской сборной Казахстана по теннису Юрий Щукин назвал Елену Рыбакину (№1 WTA) главной претенденткой на победу на Итоговом чемпионате WTA, который пройдёт с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе (США), передают Vesti.kz.

Щукин оценил шансы Рыбакиной

Наставник национальной команды отметил, что казахстанская теннисистка заслужила статус фаворита благодаря своим достижениям и успешным выступлениям в последнее время. При этом Щукин подчеркнул, что конкуренция на турнире будет высокой.

— Лена в любом случае фаворит, выигрывала она два "Больших шлема" или нет. Как показал прошлый год, она не побеждала на ТБШ, но в итоге взяла Итоговый. Причём она была совсем не в форме. Сказать, что она в этом году точно выиграет, трудно, потому что все, кто отобрался, играют на очень высоком уровне. Но Лена всё же будет фаворитом, потому что она выиграла турнир в Китае, это ей придаст уверенности в игре, — сказал Щукин в интервью "Чемпионату".

Рыбакиной предстоит защита титула

Помимо первой ракетки мира, среди главных претенденток на победу ранее также назывались белоруска Арина Соболенко (№2 WTA), а также американки Коко Гауфф (№4 WTA) и Джессика Пегула (№5 WTA).

На предстоящем Итоговом чемпионате Рыбакина будет защищать титул, завоёванный в 2025 году.

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