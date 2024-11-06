Рыбакина сделала заявление после сенсационной победы над Соболенко

Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировал победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко, передает Vesti.kz со ссылкой на The Tennis Letter.

Рыбакина сенсационно победила ее в третьем туре Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Это был тяжелый матч. Я очень рада, что смогла победить. Приятно завершить год победой над первой ракеткой мира. У нее есть все шансы также выиграть турнир, поэтому желаю ей удачи. Я просто счастлива. Благодарю вас всех за поддержку. Каждый матч здесь был чуть-чуть лучше. Это не просто после такой длинной паузы", - отметила Рыбакина.

Отметим, что Рыбакина стартовала с двух поражений, уступив итальянке Жасмин Паолини (№4) и китаянке Циньвэнь Чжэн (№7) и потеряла шансы на выход в плей-офф, но заключительном матче переиграла лучшую теннисистку планеты.

Напомним, что до Итогового турнира WTA Рыбакина не выступала на соревнованиях с конца августа. Она снялась со второго круга US Open, отказалась от участия на турнирах в Сеуле, Пекине и Ухане из-за проблем со здоровьем.

Интересно, что более одного раза в 2024 году Соболенко обыграли только Ига Швентек и Рыбакина.