Рыбакина сделала выбор между "карьерой модели и теннисом"

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 11:16
©instagram.com/lenarybakina

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, ответила на любопытный вопрос после победы в матче против американки Тейлор Таунсенд (№72) в рамках третьего круга турнира серии WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

- В начале этого месяца вы опубликовали очень красивую фотосессию на пляже в Дубае. Нравится ли вам быть моделью перед камерой или вы предпочитаете быть на теннисном корте?

- Конечно, я предпочитаю находиться на теннисном корте. Было весело провести время за пределами корта. У меня было немного времени. Я не привыкла к этому, но получилось очень здорово, - приводит слова Елены The Tennis Letter.

Следующей соперницей Рыбакиной на турнире в Майами будет 18-я ракетка мира из США Мэдисон Киз. Матч состоится 25 марта.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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