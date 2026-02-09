Рыбакина сделала признание перед возвращением после триумфа на АО-2026

Чемпионка Australian Open-2026 Елена Рыбакина (№3) вернётся на корт на турнире категории WTA 1000 в Дохе (Катар), передают Vesti.kz.

26-летняя казахстанская теннисистка посеяна под вторым номером после польки Иги Швёнтек (№2). Рыбакина начнёт своё выступление во вторник, сыграв с победительницей матча Ван Синьюй (№33, Китай) или Эмилианой Аранго (№49, Колумбия).

"Я рада вернуться и с нетерпением жду возможности сыграть. Конечно, после Открытого чемпионата Австралии прошло немного времени, но у меня было время отдохнуть. Думаю, для меня хорошо начать здесь, чтобы сохранить набранный темп, и надеюсь хорошо выступить", — приводит слова Рыбакиной tennismajors.com.

По пути домой из Мельбурна казахстанка простудилась.

"По дороге домой я простудилась, поэтому пришлось несколько дней отдыхать и почти ничего не делать. Нужно было распаковать вещи, и время пролетело так быстро, что вот я здесь (смеётся). Но теперь думаю, что это хороший импульс, чтобы продолжать двигаться вперёд", — добавила она.

Рыбакина понимает, что сезон длинный, и хотя она хочет сохранить набранный темп, не оказывает на себя слишком большого давления.

"Надеюсь, эта неделя будет такой же удачной, но даже если нет, впереди ещё много турниров, в том числе крупных, поэтому будем работать над отдельными моментами и стремиться к хорошим результатам. В конце концов, матчи — это лучшая практика. Посмотрим, как буду себя чувствовать здесь и как пройдут матчи. Но, повторюсь, это полезная практика, что бы ни случилось. Мы продолжаем работать над разными аспектами с командой. Я не оказываю на себя чрезмерного давления и не ставлю высоких ожиданий. Я определённо хочу хорошо выступить и просто посмотрю, как всё будет складываться день за днём", — подчеркнула спортсменка.

Рыбакина постарается сделать то, чего не удавалось никому с 2013 года: выиграть следующий турнир после победы на Открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде.

Последней теннисисткой, которой это удалось, стала белоруска Виктория Азаренко: после второй подряд победы на Australian Open она завоевала титул в Дохе. С тех пор девять женщин выиграли следующие 12 розыгрышей первого турнира "Большого шлема" сезона, но ни одной из них — включая Серeну Уильямс, Наоми Осака и Арину Соболенко — не удалось выиграть свой следующий турнир.