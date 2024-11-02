Рыбакина рассказала о проблемах со здоровьем после US Open

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№5), призналась перед Итоговым турниром WTA, что, была вынуждена взять длительный перерыв от тренировок и выступлений из-за проблем со здоровьем, сообщают Vesti.kz.

"Я начала тренироваться где-то две с половиной недели назад. Сейчас спина в порядке, так что я рада. После US Open не играла где-то полтора месяца. Нужно было время на восстановление, сейчас чувствую себя намного лучше.

В этом году у меня было много взлетов и падений, начиная с проблем со сном, типа бессонницы. Потом аллергии, потом – снова. Когда у тебя такой ритм, остановиться нелегко. Но после того, как я немного отдохнула, было здорово.

Опять же, нелегко начинать заново после перерыва. Но я довольна работой, которую мы проделали за последние две недели. Конечно, я, вероятно, готова не на 100 процентов. Однако с нетерпением жду начала турнира, сейчас счастлива быть здоровой", - сказала Рыбакина на пресс-конференции.