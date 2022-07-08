Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина после победы над Симоной Халеп в полуфинале "Уимблдона" поблагодарила всех казахстанцев и руководство Федерации тенниса, сообщает пресс-служба ФТК. Она отметила, что поддержка была невероятной.

"Да, я нервничала, но очень рада, что в итоге смогла победить. Обычно из-за нервов не удается играть стабильно весь матч, но сегодня я была психологически подготовлена и показала максимум. Спасибо болельщикам за то, что они в меня верят! А президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов даже прилетел лично меня поддержать. Для меня это очень важно. Это невероятная поддержка, которую я очень ценю. Выход в финал - исторический результат, и я никогда его не забуду", - сказала Рыбакина.

Напомним, что Рыбакина обыграла Халеп в 1/2 со счетом 6:3, 6:3. Она стала первым представителем Казахстана, дошедшим до финала "Уимблдона" в одиночном разряде. Завтра, 9 июля, в матче за главный трофей теннисистке будет противостоять вторая ракетка мира Онс Жабер. О том, сколько заработала казахстанская теннисистка, можно прочитать здесь.

Фото: ФТК©

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