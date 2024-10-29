Рыбакина провела первую тренировку на Итоговом турнире WTA: на кону 7 миллиардов

Лучшая теннисистка Казахстана и пятая ракетка мира Елена Рыбакина провела первую тренировку на Итоговом турнире WTA, передают Vesti.kz.

WTA Finals пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября. В этом году призовой фонд турнира составляет рекордные 15,25 миллиона долларов (7 миллиардов тенге).

Отметим, что Рыбакина второй раз в карьере отобралась на Итоговый турнир WTA. В прошлом году казахстанка впервые приняла участие в WTA Finals, но не смогла выйти в полуфинал.

Напомним, Рыбакина не выходила на корт с конца августа. Тогда на US Open-2024 она снялась перед вторым кругом из-за проблем со здоровьем. Всего по ходу сезона казахстанка снялась с 10 турниров.

В этом сезоне Рыбакина выиграла три титула: в Брисбене (Австралия), Абу-Даби (ОАЭ) и Штутгарте (Германия). Также по ходу сезона она рассталась с тренером.

Стало известно, почему Рыбакина рассталась с тренером