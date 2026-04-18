Рыбакина провела 3-часовой матч за полуфинал и совершила камбэк

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№2) одержала волевую победу над канадкой Лейлой Фернандес (№25) в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.

Рыбакина победила со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6).

Встреча длилась 3 часа 2 минуты. За это время Рыбакина сделала семь эйсов и допустила восемь двойных ошибок, тогда как Фернандес выполнила шесть подач навылет при шести двойных ошибках.

В полуфинале, 18 апреля, Рыбакина сыграет с россиянкой Миррой Андреевой (№9), которая в четвертьфинале прошла польку Игу Швёнтек (№4).

Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет около 1,21 миллиона долларов, что эквивалентно 571,95 миллиона тенге.

Напомним, Рыбакина выигрывала это соревнование в 2024 году.