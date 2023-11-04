Рыбакина прокомментировала вылет с Итогового турнира WTA

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась после поражения от Арины Соболенко, которое оставило ее за бортом плей-офф Итогового турнира WTA, передают Vesti.kz

Рыбакина проиграла Соболенко в трех сетах 2:6, 6:3, 3:6.

"Может быть, это были не лучшие условия, но я знаю, что боролась до конца. Я очень благодарна всем болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всей недели. Публика здесь действительно особенная", - отметила Елена. 

Напомним, что Рыбакина — первая теннисистка из Казахстана, которая выступила на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде. 

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