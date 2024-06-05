Рыбакина прокомментировала сенсационный вылет с Ролан Гаррос

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№4) высказалась о поражении от Ясмине Паолини (№15) в четвертьфинале Ролан Гаррос-2024, сообщают Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу итальянки.

- Что произошло сегодня? Потому что Паолини играла хорошо. Много ударов справа, которые вы пропустили. Есть ли какая-то причина? Просто неудачный день? Как вы это объясните?

"Ну, да, это определенно не самый удачный день. Она играла действительно хорошо. Она начала намного лучше. Она хорошо двигалась. Я начала немного медленно, а она была агрессивна с первого мяча. Тогда я просто пыталась найти свою игру, которая заключалась в том, что я всегда отступала и пытался бороться до конца, но в конце концов, да, как ты и сказал, это был не самый лучший день", - цитирует Рыбакину The Tennis Letter.

В 1/2 финала Паолини сыграет с 17-летней россиянкой Миррой Андреевой (№38), которая победила вторую ракетку мира Арину Соболенко.

Отметим, что в другом полуфинале сыграют первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек и третья ракетка планеты американка Кори Гауфф.