Рыбакина помогла Соболенко повторить историческое достижение

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 17:38
©instagram.com/sabalenka_aryna

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко стала первой за 17 лет теннисисткой, которой удалось за один сезон выйти в полуфинал на всех четырех турнирах "Большого шлема" и Итоговом турнире WTA, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

В 2006 году подобный результат показала семикратная чемпионка ТБШ, олимпийская чемпионка бельгийка Жюстин Энен.

В 2023 году Соболенко выиграла Australian Open (первый титул на ТБШ в карьере), была в полуфинале "Ролан Гаррос" и "Уимблдона", а также в финале US Open.

Ранее Соболенко пробилась в полуфинал Итогового чемпионата WTA, проходящего в мексиканском Канкуне. На групповом этапе она обыграла представительницу Греции Марию Саккари и казахстанку Елену Рыбакину, а также потерпела поражение от американки Джессики Пегулы.

В полуфинале, 5 ноября, Соболенко сыграет со второй ракеткой мира из Польши Игой Швентек.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:38
WTA
Рыбакина помогла Соболенко повторить историческое достижение
Сегодня , 16:39
WTA
Стали известны все полуфинальные пары Итогового турнира WTA
Сегодня , 16:26
WTA
Соболенко vs Рыбакина: как определилась победительница матча
Сегодня , 09:30
WTA
Рыбакина прокомментировала вылет с Итогового турнира WTA
Сегодня , 09:05
WTA
Рыбакина завершила выступление на Итоговом турнире WTA
Вчера , 16:26
WTA
Появилось видео переживания сестры Рыбакиной во время игры с Соболенко
Вчера , 13:34
WTA
Появилось приблизительное время возобновления матча Рыбакина - Соболенко
Вчера , 11:56
WTA
WTA выступила с заявлением по матчу Рыбакина - Соболенко
Вчера , 10:57
WTA
Неожиданное решение принято по матчу Рыбакиной на Итоговом турнире WTA
Вчера , 09:25
WTA
Видео реакции Рыбакиной на остановку матча с Соболенко
© 2008 - 2023 ТОО «EML»