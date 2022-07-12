Рыбакина получила орден от премьер-министра и озвучила главную цель в теннисе

Во вторник, 12 июля, победительница "Уимблдона" - казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встретилась с премьер-министром РК Алиханом Смаиловым, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

Рыбакина удостоилась ордена "Достық" II степени, присужденного Президентом страны за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие международного сотрудничества.

"Все казахстанцы с большим волнением следили за вашей борьбой с самыми титулованными теннисистами мира. Победив в турнире "Большого шлема", вы оправдали надежды всех наших соотечественников, а также внесли неоценимый вклад в популяризацию тенниса в Казахстане. Уверен, эта победа послужит стимулом для многих юных спортсменов", - отметил Алихан Смаилов.

В свою очередь Елена Рыбакина выразила благодарность за высокую награду, отметив, что всегда ощущает поддержку казахстанцев.

"Конечно, я всегда чувствую поддержку наших соотечественников. Это для меня большая радость и ответственность. Вчера по прилете в Казахстан я увидела, сколько людей пришли меня встречать. Мне до сих пор не верится в происходящее", - отметила она.

Казахстанская теннисистка рассказала, что часть призовых средств планирует направить на благотворительность и поддержку юниоров в Казахстане.

"Я думаю, было бы правильно организовать турнир или учредить грант для молодых игроков, потому что я получала здесь огромную поддержку. Теперь моя очередь помогать молодому поколению развиваться", - сказала Елена Рыбакина.

Также часть средств спортсменка планирует направить на помощь животным.

"Буквально через пару дней я начну подготовку к турнирам, которые пройдут в США. На этот год была цель попасть в топ-10 мирового рейтинга. Конечная цель - стать первой. Буду к этому стремиться и работать", - поделилась планами победительница "Уимблдона".

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Напомним, что Рыбакина в минувшую субботу в финале "Уимблдона" победила Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2. С 2018 года она представляет Казахстан.