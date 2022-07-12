Королевская семья обратилась к выигравшей "Уимблдон" казахстанке Рыбакиной

Королевская семья поздравила казахстанку Елену Рыбакину с победой на "Уимблдоне", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Поздравляем Елену Рыбакину и Новака Джоковича с победой в финале "Уимблдона" в одиночном разряде в эти выходные!

Герцогиня Кембриджская, покровитель Всеанглийского клуба тенниса и крикета, вручила трофеи победителям и призерам, а также встретилась с сотрудниками, волонтерами и молодыми игроками", - гласит пост королевской семьи в Instagram.

Напомним, что Рыбакина в минувшую субботу в финале "Уимблдона" победила Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2.