Рыбакина показала подарки от поклонников на день рождения

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина поблагодарила всех подписчиков за поздравления с днем рождения, передает Vesti.kz.

Накануне, 17 июня, четвертой ракетке мира исполнилось 25 лет. С этим событием ее поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Спасибо всем за добрые слова и пожелания", - написала Рыбакина в сторис Instagram, где она разместила свое фото с шикарными букетами цветов.

На этой неделе Рыбакина стартует на Berlin Ladies Open-2024 в Берлине (Германия).

Ее соперницей по второму кругу станет победительница матча двух россиянок - Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой.