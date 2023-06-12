Рыбакина поднялась на рекордное место в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном и парном разрядах, сообщают Vesti.kz.

Так, лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина поднялась с четвертого места на третье. Это ее лучший результат в карьере.

Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева улучшила свое положение на семь позиций, она теперь 51-я в мировой классификации.

Лидером рейтинга осталась полька Ига Швентек, а вторую строчку сохранила Арина Соболенко.

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина поднялась с 25-го места на 24-е.

На первой позиции осталась чешка Катерина Синякова, а вот американка Джессика Пегула опустилась со второй строчки на третью, тогда как второй стала другая чешская теннисистка Барбора Крейчикова, до этого располагавшаяся на две ступеньки ниже.