Рыбакина поделилась ожиданиями от матча с первой ракеткой мира

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в рейтинге WTA, поделилась своими ожиданиями от предстоящей встречи с Ариной Соболенко из Беларуси в предстоящем матче Итогового турнира WTA - 2023, сообщают Vesti.kz.

Рыбакина начала соревнования с поражения от пятой ракетки мира из США Джессики Пегулы. Во втором матче казахстанка обыграла Марию Саккари (№9) из Греции и этим самым сохранила шансы на выход в плей-офф турнира.

"Уверена, это будет тяжелый матч. У нас всегда серьезные битвы друг с другом. Условия неидеальны, и жаль, что мы не можем показать свою лучшую игру, проводить качественные матчи. Это то, что я вижу и чувствую. Думаю, мы обе будем готовы к борьбе. Посмотрим, как все сложится", - сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Финал итогового турнира WTA - 2023 намечен на 5 ноября. Необходимо отметить, что нынешняя чемпионка этого соревнования, француженка Каролин Гарсия, не смогла пройти квалификацию на турнир в этом году.