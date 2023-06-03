Рыбакина объяснила свой отказ от выступления на "Ролан Гаррос"

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 15:58
©"Ролан Гаррос"

Причиной снятия Елены Рыбакиной с Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") стала болезнь, сообщают Vesti.kz.

О своем недомогании казахстанская теннисистка рассказала на пресс-конференции.

"Вчера мне было нехорошо, поднялась температура. Сегодня то же самое. Действительно сложно играть. Температура, головная боль, плохо спала. Я начала чувствовать симптомы после второго матча. 

План был сыграть в Берлине, Истбурне и "Уимблдоне". Не повезло мне, постараюсь восстановиться к травяному сезону", - сказала теннисистка.

Напомним, сегодня, 3 июня, Рыбакина должна была сыграть в 1/8 финала одиночного разряда против испанки Сары Соррибес Тормо. За 15 минут до матча стало известно о ее отказе.

Рыбакина является первой ракеткой Казахстана и четвертой ракеткой мира. Она считалась одной из фавориток "Ролан Гаррос". 

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Ролан Гаррос

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