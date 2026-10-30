Рыбакина объяснила неожиданное решение на турнире в Токио

Первая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, в социальных сетях объяснила своё решение сняться с матча на турнире категории WTA 500 в Токио (Япония), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале она должна была сыграть с Лейлой Фернандес (№23). В итоге канадка вышла в следующий круг без борьбы.

"Большинство из вас наверняка видели, что я решила сняться со своего последнего матча в Токио. Это решение было совсем не простым. Я искренне люблю играть на этом турнире и всегда ценю невероятную поддержку здесь, в Токио. Сейчас для меня важно сосредоточиться на своём восстановлении. Большое спасибо всем вам за поддержку моего пути, надеюсь вернуться сюда снова в следующем году!", - написала казахстанка в Instagram.

Общий призовой фонд турнира в Токио составляет 1,2 миллиона долларов, что эквивалентно примерно 545,2 миллиона тенге.

Отметим, что ранее Рыбакина досрочно гарантировала себе звание первой ракетки мира.