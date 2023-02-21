Рыбакина обыграла победительницу US Open на старте турнира в ОАЭ

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 00:56
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Елена Рыбакина стартовала с победы на турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом круге соревнований лучшая теннисистка Казахстана встречалась с представительницей Канады Бьянкой Андрееску, которая брала титул на US Open-2019.

Матч завершился в пользу казахстанки по итогам двух сетов - 6:3 и 6:4.

Встреча длилась один час и 32 минуты.

Напомним, что во втором круге Рыбакина встретится с теннисисткой из Чехии Марией Боузковой.

Добавим, что ранее первый круг этого турнира преодолела другая казахстанка Юлия Путинцева. Во втором круге Путинцева сыграет с другой представительницей Чехии Петрой Квитовой.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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