Рыбакина обыграла победительницу US Open на старте турнира в ОАЭ

Елена Рыбакина стартовала с победы на турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом круге соревнований лучшая теннисистка Казахстана встречалась с представительницей Канады Бьянкой Андрееску, которая брала титул на US Open-2019.

Матч завершился в пользу казахстанки по итогам двух сетов - 6:3 и 6:4.

Встреча длилась один час и 32 минуты.

Напомним, что во втором круге Рыбакина встретится с теннисисткой из Чехии Марией Боузковой.

Добавим, что ранее первый круг этого турнира преодолела другая казахстанка Юлия Путинцева. Во втором круге Путинцева сыграет с другой представительницей Чехии Петрой Квитовой.