Рыбакина обратилась к WTA с жесткими требованиями

Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Маркета Вондроушова, Онс Жабер и еще около 20 топ-игроков обратились к WTA (Женская теннисная ассоциация) с жесткими требованиями, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Отмечается, что в трехстраничном письме теннисисток содержатся следующие запросы к WTA: гарантированная оплата труда, равные призовые с мужчинами, компенсации в случае травм или декрета, расширенная программа пособий и льгот для ухода за детьми, гибкое расписание турниров (более комфортное физически и психологически, чем сейчас), наличие в Совете игроков WTA представителя независимой организации PTPA (профсоюза, который в 2020 году создали Новак Джокович и Вашек Поспишил).

При этом сообщается, что спортсменки не получили от WTA содержательных ответов на свои претензии - сторонам придется искать компромисс.

Добавим, что в эти дни в мексиканском Канкуне проходит Итоговый турнир WTA, ее участницы выражают свое недовольство его организацией и условиями, в частности они жалуются на качество местного корта.

Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, начала соревнования с поражения от пятой ракетки мира из США Джессики Пегулы. Во втором матче групповой стадии казахстанка обыграла Марию Саккари (№9) из Греции и этим самым сохранила шансы на выход в плей-офф турнира.

Следующую игру Рыбакина проведет 3 ноября с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Победительница этой пары станет обладательницей второй путевки в полуфинал соревнований, так как первая досталась Джессике Пегуле.

Две лучшие теннисистки из группы Бакалар выходят в полуфинал турнира.