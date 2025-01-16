Рыбакина назвала человека, с которым хочет выиграть титулы

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№7) поделилась своим мнением о работе с именитым хорватским тренером Гораном Иванишевичем, сообщают Vesti.kz.

"Он веселый парень. Раньше мы не так хорошо были знакомы, нам нужно было время, чтобы привыкнуть друг к другу. Сейчас я думаю, что мы неплохо поработали в период межсезонья. С нетерпением жду возможности выиграть с ним несколько титулов", - сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.

Напомним, в 2024 году Рыбакина и Иванишевич начали свое сотрудничество. Перед этим, хорват прекратил работу с сербом Новаком Джоковичем, которого тренировал на протяжении пяти лет.

Добавим, что во втором круге Australian Open-2025 Рыбакина уверенно обыграла американскую спортсменку Иву Йович (№191) со счетом 6:0, 6:3.

В третьем круге Australian Open представительница Казахстана встретится с украинской теннисисткой Даяной Ястремской.