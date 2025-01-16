Рыбакина сделала признание после победы над восходящей звездой

Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина (№7), после игры с американкой Ивой Йович (№191) на Australian Open, рассказала, что она больше всего любит делать в Мельбурне, передают Vesti.kz.

"Пока я нахожусь на турнире, у меня мало времени. Если честно, я не делаю ничего интересного. Только после турниров обычно. Мне нравятся здешние животные и природа. Приятно съездить на море и посмотреть на всех животных, например, на кенгуру и тому подобное", - сказала Елена.

Напомним, что 25-летняя Рыбакина обыграла 17-летнюю Йович со счетом 6:0, 6:3. Несмотря на поражение, Иву называют восходящей звездой тенниса.

В третьем круге соперницей казахстанки станет украинка Даяна Ястремская (№33). Матч состоится 18 января.

В первом круге Рыбакина победила 16-летнюю австралийку Эмерсон Джонс (№293).

Australian Open-2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой в женской сетке турнира является первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко.

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