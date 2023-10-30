Рыбакина начала с поражения Итоговый турнир WTA

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 07:11
©instagram.com/lenarybakina

Лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина стартовала с поражения на Итоговом турнире WTA в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz.

В первом матче Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, уступила пятой ракетке мира из США Джессике Пегуле - 5:7, 2:6. Очень обидно было за первую партию, в которой Елена вела 5:3, но в итоге упустила преимущество и проиграла.

Соперницы провели на корте 1 час и 24 минуты. В ходе встречи казахстанка сделала 5 эйсов и совершила 2 двойные ошибки, американка выполнила 2 подачи навылет и отыграла без двойных ошибок.

В группе Бакалар Рыбакина также сыграет с белоруской Ариной Соболенко (№1) и гречанкой Марией Саккари (№9). Две лучшие теннисистки из этого квартета выйдут в полуфинал соревнований.

Для Рыбакиной это первый Итоговый чемпионат WTA в карьере, она стала первой в истории представительницей Казахстана на турнире.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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