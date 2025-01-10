Рыбакина? Легенда тенниса назвал фаворитов Australian Open

Шестикратный чемпион турниров "Большого шлема" и легендарный экс-лидер мирового тенниса Борис Беккер поделился своим мнением о главных фаворитах предстоящего Открытого чемпионата Австралии 2025 года, включив в свой топ первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину, сообщают Vesti.kz.

У мужчин в центре внимания окажется первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, которому предстоит защищать свой титул на кортах Мельбурна. В женской сетке, помимо Рыбакиной фавориткой снова считается белоруска Арина Соболенко, занимающая первую строчку рейтинга WTA. У нее есть шанс вписать свое имя в историю, одержав победу на Australian Open третий год подряд.

"У мужчин моими фаворитами являются Янник Синнер, Карлос Алькарас, Александр Зверев и Новак Джокович. У женщин - Арина Соболенко, защищающая титул чемпионки, как и Синнер у мужчин, Коко Гауфф, Ига Швентек и Елена Рыбакина", - приводит слова Беккера Tuttosport.

Напомним, накануне стала известна первая соперница Рыбакиной на предстоящем Australian Open. Ее соперницей в первом матче станет 16-летняя австралийка Эмерсон Джонс (371-я ракетка мира), получившая wild-card на AO-2025.

Матчи основной сетки Australian Open-2025 пройдут с 12 по 26 января. Действующей обладательницей титула в женском одиночном разряде является Соболенко.