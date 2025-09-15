Рыбакина и другие: как изменились места казахстанок в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённые рейтинги в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.Одиночный разряд
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой 10-е место.
Юлия Путинцева потеряла одну строчку и теперь занимает 61-е место.
Зарина Дияс прибавила три пункта, поднявшись на 233-е место.
Жибек Куламбаева осталась на 302-й позиции.
В топ-3 без изменений: Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швёнтек (Польша) и Кори Гауфф (США).Парный разряд
Лучшая казахстанская парница Анна Данилина опустилась с 12-го на 13-е место.
В лидерах по-прежнему: американка Тейлор Таунсенд, чешка Катерина Синякова и новозеландка Эрин Рутлифф.
