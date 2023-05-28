Российская теннисистка снялась с "Ролан Гаррос". Все из-за матча с Рыбакиной

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 12:51
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Российская теннисистка Анна Калинская не выступит на "Ролан Гаррос"-2023. Об этом она проинформировала в соцсетях, сообщают Vesti.kz.

"Привет всем! К сожалению, результаты моего обследования после матча в Риме оказались не очень хорошими. Мне придется не выходить на корт пару недель. Очень обидно... Надеюсь, скоро увидимся", - написала она.

Напомним, Калинская повредила ногу в матче с Еленой Рыбакиной в рамках третьего круга грунтового турнира категории WTA 1000 в Риме (Италия), где впоследствии казахстанка стала его победительницей.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 28 мая по 11 июня. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира - Ига Швентек из Польши.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Ролан Гаррос

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